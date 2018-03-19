Gazze için en kötü yıl

Gazze’deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, 2017’nin Gazze için siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık açısından “en kötü yıl” olduğunu açıkladı. Merkezin Müdürü İsam Yunus, Gazze’de düzenlediği basın toplantısında, “Geçen yıl Gazze için en kötü yıldı. Aynı durum devam ederse daha kötüsü gelebilir.” dedi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasının tehlikeli yansımalarının hayatın her alanına uzandığını, Hamas ile Fetih arasındaki ayrılığın ise krizleri derinleştirdiğini ifade eden Yunus, “Toplumda var olan her şeyi süpürüp götürmek için organize edilmiş bir operasyon karşısındayız. Toplum çöküş halinde.” ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma çağrı

Ulusal uzlaşı hükümetinden memurları erken emekliye ayırmak, bazı zamanlar maaşlarını yüzde 50’ye varan oranlarda düşürmek, elektriği ve sağlık malzemelerini azaltmak gibi Gazze’ye yönelik uygulamalarını durdurmasını isteyen Yunus, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını taşıma, ablukanın bitmesi için etkili müdahalede bulunma ve uluslararası kanunlara saygı göstermesi için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu. Merkezde çalışan araştırmacı

Basım Ebu Ceri de “Filistinli hastalardan 54’ü tedavi için Gazze dışına çıkamaması nedeniyle hayatını kaybetti.” diye konuştu.