Gazze'nin 'can damar'larından birini daha yıktı

Mısır ordusu, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü Gazze sınırındaki bir ana tüneli daha yıktı.

Mısır Ordusu Sözcüsü Tamir er-Rufai, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Sina'daki kolluk kuvvetlerinin 10 metre derinliğinde içi ahşap kaplı, kablo ve dinleyicilerin bulunduğu bir tüneli yıktığını belirtti.

Kolluk kuvvetlerinin 20 metre uzunluğunda tali bir tünel daha bulduğunu ifade eden Rufai, "tekfirci" olarak nitelendirdiği unsurların silah ve mühimmat kaçakçılığı için kullandığını iddia ettiği bu tünelin de giriş çıkışlarının yıkıldığını kaydetti.

15 Ocak'tan bu yana yıkılan tünellerin sayısı 30

Resmi verilere göre, söz konusu tünellerle birlikte 15 Ocak'tan bu yana yıkılan tünellerin sayısı 30'a yükseldi.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı. Son olarak Mısır, Gazze sınırına büyük su boruları döşeyip tünellere deniz suyu pompalamaya başlamıştı.