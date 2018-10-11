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11 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Gazze'nin yüzde 80'i insani yardımlarla geçiniyor

11 Ekim 2018, Perşembe 21:38
Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu'nun açıklamasına göre, Gazze Şeridi'ndeki işsiz sayısı 283 bine ulaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de halkın yüzde 80'i insani yardımlarla geçimini sağlıyor.

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu, İsrail'in 12 yıldır uyguladığı ağır abluka nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki işsizlik oranının yüzde 50'yi aştığını açıkladı.

Genel İşçi Sendikaları Federasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde işçilerin 12 yıldır çok ağır şartlarda, sorunlarına ciddi çözümler getirilmeden, geçici yardımlarla hayatlarını idame ettikleri aktarıldı.

Açıklamada, bölgedeki işsiz sayısının bu yıl 283 binle görülmemiş bir boyuta ulaştığı, geçen yıllarda yüzde 27,2 olan işsizlik oranının yüzde 50'yi, fakirlik oranının ise yüzde 80'i aştığı bilgileri verildi.

Bu oranların Gazze'deki ekonomik durum ve hayati önem taşıyan sektörlerin kötüleşmesinin bir göstergesi olduğuna işaret edildi.

İlgililere işçilere yardım konusunu öncelikleri arasına almaları çağrısı yapılan açıklamada, ablukanın kırılması, sınır kapılarının açılması, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) kesintileri sonlandırması için baskı yapılması ve işçilerin durumunun iyileştirilmesi için küçük işletmelerin kurulması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de halkın yüzde 80'i insani yardımlarla geçimini sağlıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, işsizlik
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