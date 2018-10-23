"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Gazze sahilinde 20 Filistinli daha yaralandı

23 Ekim 2018, Salı 01:16
İsrail kuvvetleri, Gazze ablukasını kırma eylemine müdahale ederek, 20 Filistinliyi yaraladı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi tarafından 13'üncüsü düzenlenen deniz eylemine katılan çok sayıda Filistinli, İsrail ile kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya geldi.

Eylem kapsamında Filistinliler, sahilde lastikleri ateşe verirken, sınırın diğer tarafındaki İsrail güçleri ise göstericilere göz yaşartıcı gaz attı.

Müdahalede yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan Gazze Limanı'ndan hareket eden bazı tekneler, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmeye başladı.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

20 Filistinli yaralandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, ablukayı deniz yoluyla kırma eylemlerinin 13'üncüsünü düzenleyen Filistinlilere müdahale etti.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 20 Filistinlinin yaralandığı belirtilen açıklamada, yaralanma şekillerine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Filistinliler, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle düzenlenen deniz eylemi kapsamında 13'üncü kez kuzey sahil sınırında toplanmıştı. Ayrıca, Gazze Limanı'ndan hareket eden 21 tekne, eyleme katılmak üzere kuzey sahiline doğru hareket etmişti.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 12 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemleri İsrail güçlerinin müdahalesiyle sonuçlanmıştı. Filistinli eylemciler müdahale sırasında yaralanmış, gözaltına alınmış, deniz araçlarına el konulmuştu.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze
Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dayatma hortlamasın

    Kudüs Valisi serbest bırakıldı

    3 milyon 559 bin Suriyelimiz var

    'Cumhur'da af ve and çatlağı

    'Suudi Arabistan'ın açıklamasından tatmin olmadım'

    400 tonluk Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı yeni yerine taşındı

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Gripten korunma yolları

    Büyüyünce “Veri Bilimcisi” olacağım!

    Kaşıkçı olayını kapatmak istiyorlar

    Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez

    Yürek dağlayan anlar...

    Korku bacayı sarmış

    Şoför esnafı marşa basamaz hale gelmemeli

    Otomotivden imdat çığlığı

    Atlı bronz madalya kazandı

    'Bu çok büyük bir gaddarlık'

    Af konusu ve Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına ilişkin Kalın'dan açıklama

    İran'dan 'Kaşıkçı' değerlendirmesi

    Piyasada para dönmüyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Esaretten kurtuluş-1
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.