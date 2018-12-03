Gazze sahilinde 4 Filistinli daha yaralandı

İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamında düzenlenen gösterilere müdahalesinde 4 Filistinli yaralandı.

İsrail'in yaklaşık 12 yıldır Gazze'ye kesintisiz şekilde kara, deniz ve havadan uyguladığı ablukanın kaldırılması talebiyle her pazartesi günü düzenlenen deniz eylemine çok sayıda Filistinli katıldı. Gazze'nin kuzey sınırında yer alan sahil bölgesinde bir araya gelen Filistinli göstericilere İsrail askerleri müdahale etti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere açtığı ateş sonucu 4 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı belirtildi. Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi, 29 Mayıs'tan bu yana 17 defa denizden İsrail ablukasını kırmayı denemiş ancak eylemler İsrail güçlerinin müdahalesiyle son bulmuştu. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2 milyona yakın Filistinli, İsrail'in 2006'dan bu yana devam eden kara, hava ve deniz ablukası nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. AA

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