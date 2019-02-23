Gazze şehidini uğurladı

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki çocuk Yusuf ed-Daye, defnedildi.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail askerlerince şehit edilen 15 yaşındaki çocuk Yusuf ed-Daye, yüzlerce Filistinlinin katıldığı cenaze merasiminin ardından toprağa verildi.

Daye'nin naaşı, Gazze'nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Daye'nin annesi Emel, "Oğlum henüz çocuk, silah nedir bilmez. Barışçıl gösterilere katılmak için gitti. O da diğer insanlar gibi savunmasız, oğlumu neden öldürdüler?" dedi.

Anne Emel, oğlunun, gösterilerin başladığı günden beri eylemlere katıldığını, ona bir zarar gelmesin diye engellemeye çalıştığında ise "Ülkeyi savunmak istiyorum." dediğini belirtti.

Daye'nin ablası Esma da "Dünyadan ve tüm görevlilerden, kardeşimin hakkını almalarını ve kanının boşa gitmesine izin vermemelerini istiyorum. Ne suç işledi de onu öldürdüler? Barışçıl olarak toprağını savunmak için gitti." diye konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında göğsünden yaraladığı Yusuf Said Hüseyin ed-Daye'nin (15) şehit olduğunu belirtmişti.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.