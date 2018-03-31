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31 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Gazze şehitleri dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı....

31 Mart 2018, Cumartesi 16:39
İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki çeşitli bölgelerde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit düşen 5 Filistinli beldelerinde düzenlenen cenaze törenleriyle ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Filistinli grupların günler öncesinden "Toprak Günü" için yaptığı çağrı üzerine dün düzenlenen yürüyüşlerde İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit olan Badir es-Sabbağ için Cibaliya, Abdulkadir Havacri için Nuseyrat, Naci Ebu Hacir için Beric Mülteci Kampı, Cihad Ebu Namus için Han Yunus, İbrahim Ebu Şaar için Refah kentinde cenaze törenleri düzenlendi.

Törenlere şehitlere karşı son vazifelerini yapmak isteyen yüzlerce Filistinli katıldı. Şehitlerin naaşları beldelerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

İsrail askerlerinin kurşunuyla dün şehit olan Hamdan Ebu Amşe için de Beyt Hanun beldesinde cenaze töreni düzenlenmişti. Yine aynı olaylarda şehit düşen 9 Filistinlinin naaşı dün akşam düzenlenen cenaze törenleriyle toprağa verilmişti.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşananların anıldığı "Toprak Günü"nde, Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk dün sınıra akın etmişti.

Gazze sınırındaki olaylara gerçek mermi ile müdahale eden İsrail askerleri, 15 Filistinliyi şehit etmiş, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze’deki gösterilere müdahalesinde yaklaşık bin 400 Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında yaşanan olaylarda 15 Filistinliyi şehit etmesi ve işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlenen gösterilere müdahalede orantısız güç kullanması sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli için cumartesi günü yas ilan edilmişti.

AA

Etiketler: gazze, filistin
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