Gazze, şehitlerini ebediye uğurladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerine katılan göstericilere açtığı ateş sonucu şehit olan 4 Filistinli ebediyete uğurlandı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olan Nassar İyad Ebu Teym (19) ve Ahmed Said Ebu Lubde'nin (22) cenaze namazları Gazze'nin güneyindeki Beni Suheyla beldesindeki Hamza Camisi'nde kılındı. Çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan cenaze töreninin ardından şehitlerin naaşı beldedeki kabristana defnedildi. Şehitlerden Ayiş Gassan Şeas'ın (23) cenazesi yüzlerce kişinin katılımıyla Han Yunus kentindeki Ehli Sünnet Camisinde kılınan namazın ardından toprağa verilirken, Nasirat Mülteci Kampı da Mücahid Akil'i (23) son yolculuğuna uğurladı. Akil, Şehitler Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Ebu Teym, Ebu Lubde ve Şeas'ın dün düzenlenen gösterilerde şehit düştüğünü bildirmiş, Akil'in de dün yaralanması sonucu bugün şehit olduğunu duyurmuştu. Gazze sınırı ve Batı Şeria'da dün düzenlenen gösterilerde Gazze'de 5, Batı Şeria'da 1 kişi İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 180'den fazla Filistinli ise yaralanmıştı. AA

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