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5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Gazze Yaşamayı Hak Ediyor' kampanyası büyük ilgi gördü

05 Kasım 2018, Pazartesi 09:00
Katar'da Gazze'ye yardım amacıyla başlatılan "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" kampanyasında 14,5 milyon Riyal toplandı.

Katar Hayır Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Yaşamayı Hak Ediyor" temasıyla 7 Ekim'de başlatılan ve cuma günü sona eren kampanyada 14,5 milyon Katar Riyali (yaklaşık 4 milyon dolar) toplandığı ifade edildi.

Kampanyayla sanitasyon, su ve sosyal refah alanlarındaki pek çok projenin hayata geçirilebilmesi için başlangıçta 10 milyon Riyal (yaklaşık 2,8 milyon dolar) toplanmasının hedeflendiği, ancak bu meblağın üstüne çıkıldığı kaydedildi.

"Çalışmalara derhal başlayacağız"

Kurum, Gazze'deki ofisi aracılığıyla söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için derhal çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

Gazze'de, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka ve Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı çalışmalarının sonuç getirmemesi nedeniyle büyük ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

AA

Etiketler: filistin, gazze, katar, kampanya
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