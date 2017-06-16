'Gazze'ye elektrik verin' çağrısı

Hamas, İsrail'e elektrik sıkıntısının had safhaya ulaştığı Gazze'ye enerji verme çağrısı yaptı.

Hamas, İsrail'e elektrik sıkıntısının had safhaya ulaştığı Gazze'ye enerji verme çağrısı yaptı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistinlilerden alınan vergi gelirlerinden Gazze'nin elektrik ihtiyacını karşılaması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, Tel Aviv yönetimi bir süre önce aldığı "Gazze'ye verilen elektrik miktarında kısıtlamaya gitme" kararının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıldı. Filistin yönetimi hafta başında, İsrail'den alınan elektrik için tahsis edilen aylık ödenekte yüzde 30'luk kesintiye gitmeye karar vermişti. İsrail hükümeti de bunun ardından Gazze'ye verilen elektriği kısma kararı almıştı. İsrail, elektrik santralinde geçen nisan ayında üretimin durmasının ardından Gazze'nin tek enerji kaynağı haline gelmişti. İsrail halihazırda Gazze'nin 450 megavat olan elektrik ihtiyacının 120 megavatını karşılıyor. AA

Okunma Sayısı: 558

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.