Gazze'ye İsrail'den bir saldırı daha

İsrail savaş uçakları Hamas'a ait iki hedefi, Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir tarım arazisini ve Gazze Şeridi'ndeki bazı noktaları vurdu.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Hamas'a ait iki noktayı vurdu. İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA), El-İdare El-Medine olarak bilinen bölgeyi üç, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait bir noktayı iki füzeyle hedef aldı. İsrail hava güçleri ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir tarım alanına saldırı düzenledi. İsrail Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçaklar, günün ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Beni Süheyla beldesinde Filistinli direniş gruplarına ait 2 noktayı vurdu. Savaş uçakları ayrıca, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye bölgesinde direniş gruplarına ait "Yermuk" olarak isimlendirilen bölgenin yanı sıra Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait El-Garbi bölgesini hedef aldı. İsrail ordusu ayrıca, sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesindeki tarım alanlarına top atışları yaptı. Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırı gerçekleştirildiğini doğruladı. AA

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