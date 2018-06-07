“Gazze’ye Özgürlük” yolda

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan “Gazze’ye Özgürlük Filosu”nun şimdiki durağı Hollanda oldu.

İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan “Gazze’ye Özgürlük Filosu”nun “Falestina” (Filistin) ve “Mairead” (Barış Nobel Ödülü sahibi Mairead Maguire) isimlerini taşıyan tekneleri, Hollanda’nın Rotterdam şehrine ulaştı. “Falestina” adlı teknede bulunan İsveçli eski milletvekili Jan Strömdahl, dört gemiyle çok sayıda ülkeden geçtiklerini belirterek, “Yolculuk bazı sıkıntılarla karşılaştığımız için biraz zor geçiyor, ama hedefimiz yol güzergâhında karşılaştığımız kişilerin daha fazla ilgisini çekmek ve Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılmasıdır.” dedi. Gemici olduğu için faaliyete gönüllü başvurduğunu ifade eden Strömdahl, Filistin ve benzer ülkelerin özgür olması gerektiğini düşündüğü için onlarla dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

AMACIMIZ FİLİSTİN’İN SESİNİ DUYURMAK

Gemideki aktivist Karen Sanfridson da hedeflerinin dışında kendisi için önemli olanın Gazze şeridindeki Filistinlilerle tanışarak onlara ne yaptıklarını göstermek olduğunu söyledi. Sanfridson, İsrail’in olası engellemelerine karşı nasıl davranmaları gerektiği yönünde yolculuk sırasında eğitim alacaklarını belirterek, “İsrail’in tekneleri Gazze’ye yaklaştıracaklarını düşünmüyorum. Benim için önemli ve yeterli olan yol güzergâhındaki uğradığımız ülkelerdeki insanları etkilemek.” dedi. “Falestina” ve “Mairead” tekneleri geldikleri Rotterdam’dan, bir sonraki durakları olan Belçika’nın Brüksel şehrine bir grup tarafından uğurlandı. “Al Awda” (Geri dönüş) ve “Hurriyah” (Hürriyet) tekneleri de bir sonraki durakları İngiltere için hafta sonu Amsterdam’dan ayrılmıştı.

Mücadeleden vazgeçmeyiz

İsrail’in Gazze’ye ulaşmalarına izin vermeyeceğini düşündüğünü belirten Strömdahl, “İsrail er ya da geç kabullenmesi gerekir. İsrail’e baskı yapmaya devam edeceğiz ve fikrimizi belirteceğiz. Bizim mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi göstermemiz gerekir.” ifadelerini kullandı. Strömdahl, İsveçli olarak ülkelerine ait bir gemi ile yolculuk yapmalarının kendileri için özel olduğuna vurgulayarak, “Ülke olarak Filistin’i tanıdıktan sonra artık somut ve gerçek anlamda bir şey yaptığımızı göstermemiz gerektiği için ‘Falestina’ ve ‘Mairead’ adlı gemileri Filistinli gençlere ve balıkçılara bağışlayacağız.” diye konuştu.