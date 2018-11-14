Gazze yine ateş altında: İsrail'den katliama devam!

GAZZE’YE HAVA SALDIRILARINI SÜRDÜREN İSRAİL 5 FİLİSTİNLİYİ DAHA ŞEHİT ETTİ, EL AKSA TV KANALINI VURDU. RUSYA GERİLİMDEN İSRAİL’İ SORUMLU TUTTU.

Okullarda eğitime ara

İsrail, Gazze'deki El Aksa televizyonunu vurdu. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. Yıkım nedeniyle kısa süreliğine kesilen yayın başka bir merkezden yapılmaya devam etti. Gazze'de okullar ve kamu kurumlarındaki çalışmalara ara verildi.

SALDIRILAR DURDURULSUN

Rusya, İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesindeki tahrik edici eylemi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından “derin endişe” duyduğunu bildirdi. Filistin hükümeti “Sorumlu İsrail” derken, Devlet Başkanı Abbas saldırıların durdurulmasını istedi.

***

GAZZE YİNE ATEŞ ALTINDA

İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli daha şehit oldu. İsrail saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 6’ya yükseldi.

İsrail’in önceki akşam Gazze’nin güneyindeki Refah şehrtine yönelik saldırısında yaralanan bir Filistinlinin ölmesiyle, dünden bu yana ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi. Saldırıda 8 kişi de yaralandı. Hamas, İsrail’in Gazze saldırılarının durması için uluslar arası alanda yoğun görüşmeler yaptığını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas’ın İslam ve Batı ülkelerinin yanı sıra uluslararası kurumlarla da görüşmeler yaptığını belirtti. Rişk, söz konusu görüşmelerin İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırılarının durması, sivillerin hedef alınmasının önüne geçilmesi ve uluslar arası kamuoyunun bu saldırıları kınaması temelinde yürütüldüğünü aktardı. Açıklamada Hamas’ın görüştüğü ülke ve kurumlara ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail saldırısına misilleme

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonun ardından Filistinliler misilleme olarak İsrail’e roket yağdırdı. Cebaliye’den İsrail’in güneyine 80’den fazla roket atıldı. İsrail kısa menzilli hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi devreye alarak, Gazze’den atılan roketlerin bir kısmı havada imha edildi. İsrail uçakları, birkaç saatlik aranın ardından Gazze’ye yönelik saldırılarına yeniden başladı İsrail’in hava saldırılarında son olarak Hamas’ın yayın organı olan El Aksa televizyonunun binası hedef alındı. İsrail ordusu kanalın binasına önce uyarı atışı yaptı. Uyarı atışı sonrasında çalışanların binayı tahliye ettiği belirtildi. İsrail, Gazze’deki El Aksa televizyonunu vurdu. Saldırı sonucu kanalın merkezi tamamen yıkıldı. İsrail’in dün akşamdan bu yana saldırılarına hedef olan Gazze’de okullar ve kamu kurumlarındaki çalışmalara ara verildi. Filistin hükümeti, Gazze’ye yönelik saldırıların devam etmesinin tüm sorumluluğunun, İsrail’e ait olduğunu belirtti. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

BM ve AB’den itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İsrail ve Filistin’e Gazze’de maksimum itidal göstermeleri çağrısı yaptı. BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, yaptığı yazılı açıklamada, Guterres’in Gazze’deki son gelişmeleri yakından takip ettiğini ve tüm taraflara maksimum itidal göstermesi çağrısı yaptığını belirtti. Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada da, sivilleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğu bildirilerek, “Gazze Şeridi’ndeki şiddet acilen sona erdirilmeli” ifadesini kullandı.

‘İsrail’in eylemleri tahrik edici’

Rusya, İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesindeki tahrik edici eylemi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından “derin endişe” duyduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki gerginliğin son günlerde önemli oranda arttığı vurgulandı. Söz konusu gerginliğin, İsrail özel kuvvetlerinin eylemi nedeniyle tırmandığı belirtilen açıklamada, “İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesinde tahrik edici eylemi dolayıısıyla bölgede tırmanan gerginlik sonucu en az 7 Filistinli ve 1 İsrail askeri öldü. İsrail ordusu, ek kuvvetleri de bölgenin sınırlarına kaydırıyor. Moskova, bu gerginliğin tehlikeli şekilde tırmanmasından derin endişe duymaktadır.” ifadesi kullanıldı.