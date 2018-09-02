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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Gazzeli aktivistlere İsrail'den sert müdahale

02 Eylül 2018, Pazar 22:07
İsrail Deniz Kuvvetlerinin, Gazze ablukasını kırmak isteyen Filistinlilerin 50 tekne ile denize açıldığı eyleme müdahalesinde bir Filistinli yaralandı.

Gazze ablukasını kırmak maksadıyla 50 tekne ile denize açılan Filistinli eylemcilere İsrail Deniz Kuvvetleri silahla müdahale etti.

Bölgedeki görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail Deniz Kuvvetleri, Gazze ablukasının kaldırılması talebiyle Gazze'den İsrail deniz sınırına yönelen teknelere ateş açtı.

Müdahale sırasında sahilde bulunan Filistinli bir genç, İsrail askerleri tarafından kullanılan gerçek mermiyle yaralandı.

Gencin sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Ablukayı kırmak isteyen Gazzeliler, 29 Mayıs'tan bu yana altıncı kez denize açılma eylemi gerçekleştirdi. Teknelerde ise yaralı ve hastalar ile öğrenciler bulunuyordu.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor. 

AA

Etiketler: filistin, gazze, balıkçılık, israil, gözaltı
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