Gazzeli memurlar aylar sonra maaşını alabildi

Gazze’de aylardır maaş alamayan ya da eksik alan Hamas yönetimi memurlarına, Katar’ın sağladığı 15 milyon dolarlık finansmanla ödeme yapılıyor.

Hamas memurları, Temmuz ayı maaşlarının yüzde 60’ını alabilmek için bankalar önünde kuyruklar oluşturdu. Katar heyeti, parayı Perşembe günü İsrail üzerinden Gazze’ye soktu. Hamas aylık ödemelerin kademe kademe arttırılacağını açıkladı. Katar fonları, 2007’den bu yana İsrail ve Mısır ablukası altında olan ve Batı Şeria’daki Filistin yönetiminin de yaptırım uyguladığı Hamas’a rahat bir nefes aldırdı. VOA’nın haberine göre, Gazze’de yaşayan 2 milyon insanın hayat şartlarının geliştirilmesi ve sonrasında Gazze-İsrail sınırındaki güvenlik duvarı denen çit boyunca düzenlenen protestoların azaltılması için Hamas ile Tel Aviv arasındaki dolaylı mutabakatın bir sonucu olarak ödemeler yapıldı.

Okunma Sayısı: 36

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.