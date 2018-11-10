"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Gazzeli memurlar aylar sonra maaşını alabildi

10 Kasım 2018, Cumartesi 21:00
Gazze’de aylardır maaş alamayan ya da eksik alan Hamas yönetimi memurlarına, Katar’ın sağladığı 15 milyon dolarlık finansmanla ödeme yapılıyor.

Hamas memurları, Temmuz ayı maaşlarının yüzde 60’ını alabilmek için bankalar önünde kuyruklar oluşturdu. Katar heyeti, parayı Perşembe günü İsrail üzerinden Gazze’ye soktu. Hamas aylık ödemelerin kademe kademe arttırılacağını açıkladı.

Katar fonları, 2007’den bu yana İsrail ve Mısır ablukası altında olan ve Batı Şeria’daki Filistin yönetiminin de yaptırım uyguladığı Hamas’a rahat bir nefes aldırdı. VOA’nın haberine göre, Gazze’de yaşayan 2 milyon insanın hayat şartlarının geliştirilmesi ve sonrasında Gazze-İsrail sınırındaki güvenlik duvarı denen çit boyunca düzenlenen protestoların azaltılması için Hamas ile Tel Aviv arasındaki dolaylı mutabakatın bir sonucu olarak ödemeler yapıldı.

Etiketler: gazze
Okunma Sayısı: 36
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD’nin ‘terör’ savaşı 500 bin cana mal oldu

    Yine yüreğimiz yandı

    Müslümanların oyları Demokratlara

    Erdoğan, Trump ile görüştü

    Antibiyotik direncinde ilk sıradayız

    Galatasaray aradığı 3 puanı deplasmanda buldu

    'Konkordato' alarmı!

    Meteoroloji'den 3 bölgeye yağış uyarısı!

    İslâm Bilimle çatışmaz

    Hamzaçebi: Türkiye’nin değerleriyle çelişen bir açıklama

    Hatalı sürücülere ceza yağdı; yayalara da ceza yazıldı

    OHAL Komisyonu kaldırılsın çağrısı

    İki hafta önce yaralanan Filistinli gençten acı haber

    1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

    ABD’nin hedefi: Kürt devleti

    Erdoğan: 7 şehidimiz, 25 yaralımız var

    Kuran-ı Kerim ve hadislerde geçen bitkiler bir araya getirildi

    Macron'un 'AB ordusu' önerisine cevap: Gerçekçi değil

    Trump ve Macron görüşmesinden önemli açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Hani “en kötüsü geride kalmış”tı?
    Halil ELİTOK

    Allah’ın kitabı ile aldatmak
    Genel

    Yine yüreğimiz yandı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Haydar Gündüzalp’ten
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Doktorlardan yeni reçete
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    İmânları beraber olduğu halde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Fazilet Kırmızı

    Risale-i Nur ve hastalar
    Risale-i Nur'dan

    Ezan-ı Muhammedî, alem (sembol) hükmüne geçmiş

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.