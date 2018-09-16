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16 EYLÜL 2018 PAZAR - YIL: 49

Geçen ay yaralanmıştı: Bir Filistinli çocuk daha şehit oldu...

16 Eylül 2018, Pazar 01:05
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde geçen ay İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 1 Filistinli çocuk daha şehit oldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu sınırında 3 Ağustos'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Suheyb Abdusselam Ebu Kaşif'in (16) şehit düştüğünü belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.  

AA

Etiketler: filistin, gazze, filistinliler, israil zulmü
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