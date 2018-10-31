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1 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

General Motors 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

31 Ekim 2018, Çarşamba 22:35
ABD'li otomotiv devi General Motors'un (GM) üretim maliyetlerinin azaltmak üzere Kuzey Amerika ülkelerindeki 18 bin beyaz yakalı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma teklif ettiği bildirildi.

GM'den yapılan açıklamada şirketin, ABD, Kanada ve Meksika'da satış, pazarlama ve idari birimlerinde görev yapan 18 bin maaşlı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerdiği belirtildi.

Önerinin, şirkette 12 yıl ve daha fazla süredir görev yapan çalışanlara yapıldığı açıklandı. Şirket tazminat koşullarının detaylarına dair bilgi vermedi.

İşten çıkarma adımı şirketin 2018'in 3. çeyreğinde 2,5 milyar dolar kar açıklamasının ardından geldi. Açıklamada şirketin iyi bir performans gösterdiği bir dönemde aldığı işten çıkarma kararında, ekonominin iyiye gittiği dönemde maliyet düşürmenin daha akılcı olacağına dair değerlendirmenin etkili olduğu kaydedildi.

Sektör uzmanları otomotiv endüstrisinin, ABD ve Çin'deki yavaşlayan satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük tarifeleri nedeniyle artan üretim maliyetleri nedeniyle yakın dönemde sıkıntılarla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.

GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı bulunuyor.

AA

Etiketler: General Motors, ABD
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