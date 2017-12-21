Gerçek mermi kullandılar!

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 6 Filistinlinin gerçek veya plastik mermilerle yaralandığı, 4 Filistinlinin ise gazdan etkilendiği bildirildi.

Filistin Kızılayı yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını protesto etmek isteyen Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Nablus'un güneyindeki Madama köyünde düzenlenen gösteriler sırasında İsrail askerleri ile Filistinli göstericiler arasında çıkan olaylarda 2 kişi plastik mermiyle yaralanırken, 4 kişi ise atılan gazdan etkilendi. Kızılay ekipleri söz konusu Filistinlilere tıbbi müdahalede bulundu. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin doğusunda yer alan Teyasir köyünde düzenlenen gösteriler sırasında ise 2 çocuk plastik mermiyle yaralanırken, El Halil'in doğusundaki Sair beldesinde de 1 kişi gerçek, 1 kişi de plastik mermiyle yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını açıkladığı 6 Aralık'tan bu yana başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleyen Filistinlilere İsrail güçlerinin müdahalelerinde yüzlerce Filistinli yaralandı. AA

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