NATO'nun ve ABD hükümetinin, NATO üyesi ülkelerin daha fazla askeri ve mali destekte bulunmaları talebine Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "gerçekleşebilecek bir talep değil" cevabını verdi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında, ABD'nin "AB'nin, NATO için yaptığı harcamaları artırması; yıllık toplam hasılasının yüzde 2'sini ittifaka ayırması" talebi destek bulmadı.

"70 milyar Euro'ya tekabül ediyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD'nin, "yüzde 2" ile ifade ettiği miktarın "70 milyar euro"ya karşılık geldiğine dikkat çekerek, "Almanya'da hiç kimsenin, bu talebin gerçekleşebilecek bir talep olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum" dedi.

Trump, NATO zirvesinde gündeme getirecek

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Rex Tillerson ise, katıldığı ilk NATO toplantısında, ülke olarak bu taleplerinden vazgeçmediklerini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Mayıs'ta düzenlenecek NATO zirvesinde konuyu yeniden gündeme getireceğinin altını çizdi.

Tillorson, "Avrupalı müttefiklerimizin, ittifaka olan bağlılıklarını göstermelerini umuyoruz. Hedeflere uyum yönünde planların yapıldığını görmek istiyoruz" dedi.

Hükümet askeri harcaları artırmak istiyor

Almanya Dışişleri Bakanı'nın bu tepkisine karşın, Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert ise Berlin'de yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını daha da artırma konusundaki kararlılığından geri adım atma niyetinde olmadığını, Alman silahlı kuvvetlerini daha da güçlendirmenin gerekli olduğuna inandıklarını söyledi.