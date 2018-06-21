Gerekçe "yanan uçurtma" ve "balonlar": İsrail Gazze'ye yine saldırdı!

İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırına 2 füze saldırısı düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin doğu sınırından Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" gönderen bir grubun bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Askeri uçak, Refah kenti sınırında uçurtma uçurmaya çalışan bir altyapı ağını hedef aldı." ifadesine yer verildi.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, pazartesi günü yaptığı konuşmada, Gazze'den İsrail tarafına gönderilen "yanan uçurtmaların" İsrailli çocukların ölümüne yol açabilecek bir silah olduğunu iddia ederek, "Artık hedefin yanındaki yerleri vurmak yerine hedefi vurmalıyız." ifadelerini kullanmış ve İsrail ordusunun söz konusu uçurtmaları gönderen Filistinlileri vurmasını istemişti.

İsrail, Filistinli göstericilerin, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine "yanan uçurtma" ile helyum gazıyla şişirilmiş "balonlar" göndermesi nedeniyle bölgede bir dizi yangın meydana geldiğini belirtiyor.

Gazze'den geldiği iddia edilen "yanan uçurtmalara" çözüm bulamayan İsrail ordusu, son günlerde sınırda bu uçurtmaların hazırlandığını iddia ettiği birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam ediyor.

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