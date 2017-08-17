Gerginliğin tırmandığı Venezuela'da şimdi de hapishane baskını: Çok sayıda ölü var!

Venazuela’nın güneyinde güvenlik güçlerinin bir hapishaneye gerçekleştirdiği gece baskınında 37 mahkum öldürüldü.

Yerel bir politkacının açıklamaasına göre, güvenlik güçlerinin mahkumların kontrolündeki hapishanede kontrolü sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri baskında, mahkumların direnmesi üzerine çatışma çıktı. Görgü tanıkları baskının dün gece yarısı başladığını ve gece boyunca silah seslerinin devam ettiğini söyledi. Venezuela basınına göre ülkenin birçok hapishanesi otomatik silahlara da sahip değişik suç örgütlerinin kontrolünde bulunuyor. DHA

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