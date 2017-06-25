"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Gizli depodan servet çıktı

25 Haziran 2017, Pazar 10:37
​Yunanistan'da, Batı Attika Mafyası olarak bilinen şebeke üyelerinin gizli depolarında bir tona yakın mücevher, değerli taşlar, altın çubukları ve 100 bin euro nakit para bulundu.

Şebeke ile işbirliğinde bulunan 43 yaşındaki rehinci ve karısının bir hafta önce tutuklanmalarının ardından çalınan eşyaların nerede saklandığını tespit eden polisler gözlerine inanamadı.

Rehincinin, Attika’nın, özellikle sosyete bölgelerinde ve Selanik’te faaliyet gösteren şebekenin çaldıklarını Atina’nın kuzeyinde bulunan Halandri bölgesinde kiraladığı iki dairede sakladığı ortaya çıktı.

Rehinci tutuklandığı sırada arabasında sakladığı mücevherler arasında dünyada tek olan 150 bin euro değerinde bir de saat bulundu. Polisin araçta bulduğu 60 bin euroya da el kondu.

Gizli dairelerde mücevherler, ikonalar, değerli eşyalar ve paradan başka altın eritmek için 4 fırın, şekillendirmek için kalıplar, altını ölçmek için spektograf ve özel teraziler de bulundu.

Bu arada şebeke üyesi oldukları anlaşılan 7 kişinin isimleri ve şimdiye kadar kimliği bilinmeyen 52 yaşındaki bir Türk’ün kimliği belli oldu.

Çalınanların 6 milyon evronun üstünde olduğu düşünülüyor. Kuzeydoğu Attika Polis Merkezinde el konulan mücevherlerin toplu resminin çekilmesi mümkün olmadığından bu iş için Marusi Belediyesi’ne ait bir alana taşınacak. Şebeke ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

DHA

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    117. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güzel şeyler de oluyor: Her okula mescit...

    Rusya'dan Norveç'e uyarı

    Bu kez Bursa: 10 asker hastaneye kaldırıldı

    Pakistan'da petrol tankeri devrildi: 122 ölü

    ''Bu bayram bize affetmek, merhamet etmek ve iyi niyetli olmayı hatırlatır''

    Kudüs'te bayram coşkusu: 90 bin Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın etti

    Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

    ''Bu bayramı da içimiz kan ağlayarak idrak etmekteyiz''

    Bayramları kalıcı kılabilir miyiz?

    Adalet için Hz. Ömer’in hayatına baksınlar

    AB, yoluna devam eder

    Mavi Marmara tazminatlarını Türkiye ödeyecek

    OHAL için sokağı dinleyin

    Türkiye’yi adil yargılama konusunda uyarıyoruz

    Bayram zehir olmasın

    Terörün para kaynağı uyuşturucu

    Kayyuma yargı zırhı

    “Ben terörist değilim”

    Bayram tatili maalesef kazalarla başladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nur’un bayram mesajı
    Mağdur Kürsüsü

    “Ben terörist değilim”
    Genel

    Türkiye’yi adil yargılama konusunda uyarıyoruz
    Genel

    OHAL için sokağı dinleyin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bayramınız mübarek olsun
    Genel

    Adalet için Hz. Ömer’in hayatına baksınlar
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bayram geldi, adalet nerede?
    Genel

    Mavi Marmara tazminatlarını Türkiye ödeyecek
    Mehmet KARA

    Ülkenin gündemi: Adalet
    Genel

    AB, yoluna devam eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.