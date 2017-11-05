Global vebal

Bangladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı çocuklar arasında beslenme yetersizliğinin artışına dair UNICEF’in yaptığı uyarı, akıllı telefonların, uçsuz bucaksız internet alt yapılarıyla sonsuz erişim özgürlüğünün tadını çıkaran ‘global köy’ dünyanın taşıdığı vebali gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Myanmar’daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı çocuklar arasındaki akut beslenme yetersizliğinin tahminlerin çok üzerinde olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF’ten yapılan açıklamada, Arakanlı çocuklar arasında yetersiz beslenmenin acil eşiğin altında olduğu, bu çocukların sağlık durumlarının Bangladeş’e yolculukları sırasında daha da bozulduğu vurgulandı. Myanmar’daki zulümden kaçan yaklaşık 26 bin çocuğun Bangladeş’teki Kutupalong kampına sığındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu çocukların su ve gıda yetersizliğinin yanı sıra ishal ve solunum yolu enfeksiyonları riski altında olduğu kaydedidi. UNICEF ve ortaklarının 15 merkezde akut beslenme yetersizliği yaşayan 2 binden fazla çocuğu tedavi ettiği belirtilirken yapılan beslenme yetersizliği uyarısı dünya ülkelerinin duyarsızlığını da gözler önüne serdi.

Tedavi edilebilecekken ölebilirler

UNICEF Bangladeş Temsilcisi Edouard Beigbeder, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Myanmar’ın Arakan eyaletinin kuzeyinden tehlikeli bir yolculukta hayatta kalarak kampa ulaşan Arakanlı çocuklar, halihazırda bir felâkete yakalandı. Şiddetli akut beslenme yetersizliği yaşayan çocuklar şimdi tamamen önlenebilir ve tedavi edilebilir sebeplerden dolayı ölme riski altında.” ifadesini kullandı.

BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Jasereviç de yarından itibaren kamplarda bulunan 1-5 yaş arasındaki 180 bin çocuğa yönelik kolera aşı kampanyasının ikinci aşamasını başlatacaklarını söyledi. Jasereviç, kamplarda henüz bir kolera vakası tespit edilmediğini kaydetti. Birleşmiş Milletlerin (BM) göç kuruluşu IOM’nin Sözcüsü Joel Millman ise sınırın Bangladeş tarafındaki Anjuman Para köyündeki geçiş noktasından son 48 saatte yaklaşık 4 bin Arakanlı Müslümanın giriş yaptığını aktardı. Millman, bu sığınmacıların travma geçirdiklerini, aç olduklarını ve ailerinin hayatından endişe ettiklerini sözlerine ekledi.