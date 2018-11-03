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3 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Göç anlaşması hükümet ve cumhurbaşkanını karşı karşıya getirdi

03 Kasım 2018, Cumartesi 19:58
Avusturya'da iktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) göç anlaşmasına katılmayacağını açıklaması, hükümet ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen arasında tartışmaya neden oldu.

Yeşiller Partisi'nin adayı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Van der Bellen, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, BM'nin "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt" başlıklı anlaşmaya imza atmamasına tepki gösterdi.

Van der Bellen, anlaşmanın imzalanmamasının, ülkenin uluslararası imajını zedeleyeceğini ifade etti.

Avusturya'nın BM başta olmak üzere birçok uluslararası kuruma ev sahipliği yaptığına işaret eden Van der Bellen, bu nedenle ülkenin itibarının riske atılmaması gerektiğini vurguladı.

Van der Bellen, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığını yürüttüğünü hatırlatarak, "Federal hükümetin, Avusturya'nın uluslararası düzeyde güvenilirliği ve saygınlığını kaybetmesi tehdidi karşısında bütün imkanlarını kullanacağı inancı içindeyim." görüşünü paylaştı.

Başbakandan cumhurbaşkanına yanıt

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise yaptığı açıklamada, hükümetin, uluslararası birçok konuda çok taraflılık ilkesine sadık kalarak hareket ettiğini söyledi.

Kurz, BM göç anlaşmasının, "yardıma muhtaç göçmen ile daha iyi bir yaşam isteyen göçmen arasında bir ayırım yapmadığını" ileri sürerek, "Bu ayrımın yapılmadığı bir paktı onaylayamam." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşmanın, ileriye dönük kimi hukuki yaptırımlarının olabileceğini belirten Kurz, bundan dolayı ülkenin egemenliğinin sınırlanabileceğini savundu.

Hükümetin kararına tepkiler

Başta ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) olmak üzere mecliste bulunan diğer muhalefet partileri ve uzmanlar, aşırı sağcı koalisyon hükümetinin kararına tepki göstermiş, bu kararın Avusturya'nın uluslararası arenada saygınlığını zedeleyeceği eleştirisinde bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de hükümetin kararını "üzücü bir karar" olarak değerlendirmişti.

Merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) oluşturduğu koalisyon hükümeti, çarşamba günü, BM'nin göç anlaşmasına imza atmayacağını açıklamıştı.

Avusturya bu kararla ABD, Macaristan ve Avusturalya'dan sonra göçmen sorununu küresel ölçüde çözmeyi hedefleyen anlaşmaya imza atmayacağını duyuran 4. ülke oldu.

BM Göç Anlaşması'nın maddeleri, Fas'ın Marakeş kentinde, 10-11 Aralık'ta düzenlenecek bir konferansla kabul edilecek. Anlaşma daha sonra Eylül 2019'da düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda oylanacak.

AA

Etiketler: BM, Avusturya, göç anlaşması
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