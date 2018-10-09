‘Göçmen anlaşması’ tamamlanamıyor

İtalya’yla Almanya arasında sona gelinen “göçmen anlaşması” İtalya’nın Dublin Sözleşmesi ve Akdeniz’de göçmenleri kurtaracak gemilere yönelik düzenlemeler konusundaki beklentileri dolayısıyla tamamlanamıyor.

İtalya ve Almanya arasında imzalanmayı bekleyen ve göçmenlerin kayıt altına alındıkları ilk ülke olan İtalya’ya geri gönderilmelerini düzenleyen göçmen anlaşması konusunda hâlâ bir sonuca varılamadı. İki ülke arasındaki göçmen anlaşması, Avrupa Birliği (AB) sınırları içinde ilk olarak İtalya’da kayıt altına alınan ve Almanya-Avusturya sınırında durdurulan göçmenlerin tekrar İtalya’ya gönderilmesini kapsıyor. Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin çoğunlukla karaya ilk ayak bastığı ülke olan İtalya, Uluslararası Deniz Hukuku’na göre göçmenleri, en yakın güvenli liman olması sebebiyle kabul etmek zorunda. İtalya, bu sebeple uzun zamandır Akdeniz’de göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. İtalya, AB’nin Akdeniz’de insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için başlattığı Sophia Operasyonu’yla ilgili düzenlemeler ve Dublin Sözleşmesi’nin güncellenmesini, “göçmenin en yakın güvenli limanda karaya çıkması ve AB’ye ilk giriş yaptığı ülkenin sorumluluğunda olduğu” şeklindeki durumun değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.