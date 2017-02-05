Göçmen kampında açlık grevi

Atina’nın güneyinde bulunan eski Atina Olimpik Havaalanının binalarında ağırlanan sığınmacı-göçmenler kötü şartlar altında kaldıklarını ileri sürerek açlık grevine girdiklerini açıkladılar.

Yemeklerin kalitesiz oluşunu, sıcak su olmayışını, çevirmenlerin olmayışından dolayı sağlık problemlerinin çözülemeyişini, çocukların okula gidememelerini protesto eden sığınmacı- göçmenler bu sabah eski havaalanı binalarının giriş kısmında toplandılar ve kararlarını açıklayarak ilgililerden daha iyi hayat şartları talep ettiler. DHA

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