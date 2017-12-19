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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Göçmen sayısı 258 milyona yükseldi

19 Aralık 2017, Salı 12:07
BM raporuna göre, 2017'de uluslararası göçmenlerin sayısı 2000 yılından bu yana yüzde 49'luk artışla 258 milyona yükseldi.

Dünyada ana vatanlarından ayrılıp başka ülkelerde yaşayan 258 milyon göçmen bulunduğu bildirildi.

BM'nin Uluslararası Göç Günü nedeniyle yayınladığı rapora göre, uluslararası göçmenlerin sayısı 2000 yılından bu yana yüzde 49'luk artışla 2017'de 258 milyona yükseldi. Bu göçmenlerin 49,8 milyonuna (yüzde 19'una) ABD ev sahipliği yapıyor.

Raporda, ABD'den sonra en fazla göçmene ev sahipliği yapanların sırasıyla her birinde 12 milyon civarında göçmenin yaşadığı Suudi Arabistan, Almanya ve Rusya olduğu, 5. sırada İngiltere'nin (yaklaşık 9 milyon) geldiği, yüksek gelirli ülkelerin, uluslararası göçmenlerin yaklaşık 165 milyonunu (yüzde 64'ünü) ağırladığı ifade edildi.

BM, 2017'de uluslararası göçmenlerin üçte ikisinin sadece 20 ülkede yaşadığına, göçmenlerin Kuzey Amerika ve Okyanusya'da nüfusun büyümesine katkıda bulunduğuna ve Avrupa'da nüfusun göçmenler olmasa azalacağına dikkati çekti.

Göçmenlerin 2000-2015 yıllarında Kuzey Amerika'da nüfusun büyümesine yüzde 42, Okyanusya'da yüzde 31 oranında katkı sunduğu kaydedildi.

26 MİLYONU MÜLTECİ VEYA SIĞINMACI KONUMUNDA

Rapora göre, 2017'de uluslararası göçmenlerin 26 milyonu (yüzde 10'unun) mülteci veya sığınmacı konumunda.

Uluslararası göçmenlerin büyük bölümüne yüksek gelirli ülkeler ev sahipliği yaparken mülteci ve sığınmacıların 22 milyonunu (yüzde 84'üne) düşük ve orta gelirli ülkelerin ağırladığına işaret edildi.

BM, uluslararası göçmenlerin dörtte üçünün (yüzde 74'ünün) 20 ila 64 yaşlarında, yaş ortalamasının 39,2 olduğunu da bildirdi.

YÜZDE 48,4'Ü KADIN

Uluslararası göçmenlerin 2017 yılı itibariyle yüzde 48,4'ünün kadın olduğu, kadın göçmenlerin Afrika ve Asya dışında tüm bölgelerde erkeklerden fazla olduğu belirtildi.

Her 10 uluslararası göçmenden 6'sının Avrupa veya Asya'da yaşadığı, Avrupa, Kuzey Amerika ve Okyanusya'daki birçok ülkede nüfusun yüzde 10'unu teşkil ettiği ifade edildi.

Raporda ayrıca Hindistan'ın, sınırları dışında yaşayan en çok sayıda vatandaşa (17 milyon) sahip ülke olduğu, Hindistan'ı Meksika'nın (13 milyon) izlediği belirtildi. Rusya, Çin, Bangladeş, Suriye, Pakistan ve Ukrayna'nın yurt dışında yaşayan vatandaş sayısının da 6 ila 11 milyon olduğu kaydedildi.

AA

Etiketler: göçmen
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