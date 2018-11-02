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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Göçmenleri tehdit etti: Müsamaha göstermeyeceğiz

02 Kasım 2018, Cuma 11:29
ABD Başkanı Donald Trump, Latin Amerika ülkelerinden ABD'ye doğru ilerleyen göçmenlerin askerlere taş atması halinde ABD güvenlik güçlerinin ateşle karşılık verebileceğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş attığını anımsatarak, ABD askerlerinin, kendilerine şişe veya taş atan göçmenlere müsamaha göstermeyeceğini ifade etti.

 

Taşla silah arasında "çok fazla bir fark" olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini kaydetti.

Trump, "Askerimize taş atmak isterlerse, askerimiz buna karşılık verir. Meksika askerlerine yaptıkları gibi taş atmaya kalkarlarsa, güvenlik güçlerimize bunu silah gibi görmelerini söyledim." dedi.

ABD Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası, ülkeye gerek yasal gerekse yasa dışı yollardan giren göçmenlerin iltica başvurusu yapmasına olanak tanımakta.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada da göçmen konvoyunun ABD’ye girişine izin vermeyeceklerini belirterek, Meksika sınırına 10 ile 15 bin arasında asker göndereceklerini dile getirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.

AA

Etiketler: abd, trump
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