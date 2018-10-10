Google’dan rekor cezaya itiraz

Google, Avrupa Birliği’nin (AB) Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle verdiği 4,3 milyar avro para cezasına itiraz etti.

Google, antitröst yasalarına uymadığı gerekçesiyle Brüksel’in verdiği 4,3 milyar avro para cezasının AB’nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme’de temyize götürüldüğünü açıkladı. AB, 2016’da Google’ı, Android işletim sistemiyle piyasayı domine etmek ve rekabet kurallarına aykırı davranmakla suçlamıştı. Suçlama, Google’ın kendi arama ve diğer çeşitli uygulamalarını Android cihazlarda yüklü olarak sunmasından kaynaklanıyordu. AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. AA

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