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22 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Gorbaçov’dan Trump’a tepki

22 Ekim 2018, Pazartesi 21:18
SSCB’nin eski lideri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve orta menzilli nükleer füzeleri yasaklayan anlaşmadan çekilme planını eleştirdi.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin eski lideri Mihail Gorbaçov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Soğuk Savaş döneminde imzalanan ve orta menzilli nükleer füzeleri yasaklayan anlaşmadan çekilme planını eleştirdi. Gorbaçov, bu adımın dünyayı nükleer silahlardan arındırma hedefine zarar vereceğini söyledi. Anlaşmayı 1987 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan ile birlikte imzalayan Gorbaçov, SSCB’nin son lideriydi. Özellikle 1980’lerde dünya çapında artan nükleer savaş endişesine bir yanıt olarak geliştirilen anlaşma 500 ve 5 bin 500 kilometre arasında menzili olan ve nükleer başlık taşıyan roketleri yasaklıyordu. Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilme planını Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov tarafından da eleştirildi. Riyabkov bunun “çok tehlikeli bir adım” olacağını söyledi. Rusya’nın yanı sıra ABD müttefiki Almanya da Trump’ın planına karşı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washinton’ın bu adımın Avrupa ve gelecekteki silahsızlanma girişimleri üzerinde yaratacağı etkiyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

 

‘Resmi açıklama bekliyoruz’

 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekilme kararıyla ilgili olarak Washington’dan açıklama beklediklerini söyledi. Lavrov, Madagaskarlı mevkidaşı Eloi Maksime Alphonse Dovo ile düzenlediği ortak basın toplantısında Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili kararını değerlendirdi. ABD’nin bu husustaki kararının detaylarını henüz bilmediğini, sadece Trump’ın bu husustaki niyetini duyduğunu belirten Lavrov, “Amerika tarafından resmi açıklama bekliyoruz.” dedi. Lavrov, Moskova’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması ile ilgili olarak Washington ile her türlü iletişime hazır olduğunu da vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’na ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

AA

Etiketler: gorbaçov, trump, rusya, abd
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