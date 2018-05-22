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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Gördüğü "son sahne" şehit düşen Filistinliler oldu...

22 Mayıs 2018, Salı 14:36
İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde sağ kulağının üzerinden giren kurşunun sol gözünden çıkması sonucu iki gözünü de tamamen kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Salih Aşur, gerçeklerden habersiz bandajları açılarak yeniden ışığı görmeyi hayal ediyor.

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için Gazze sınırında 14 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl gösterilerde yaralanan Aşur, gözlerini kaybettiğinden habersiz, bir an önce bandajının açılmasını bekliyor. 

Gözlerini kaybetmeden gördüğü "son sahne" şehit düşen Filistinliler oldu

Dünyaya açılan penceresiyle yeniden ışığı ve annesinin güven veren yüzünü görmek isteyen Aşur'un, Gazze'nin doğusundaki El Bureyc Mülteci Kampı'nda gözlerini kaybetmeden hemen önce izlediği "son sahne" ise etrafında şehit düşen ve yaralanan Filistinli kardeşleri oldu.

Aşur, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto etmek ve "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak için Gazze sınırındaki gösterilere katıldığını, barışçıl gösterilere bu kadar sert müdahale edileceğini düşünmediklerini ve İsrail'in mermilerine hedef olmamak için yere uzandıklarını anlattı.

"Annemin güven veren yüzünü görmeyi çok özledim"

İsrail'in göstericilere ateş açması sonucu etrafında ölen ve yaralananları gördüğünde ürktüğünü ifade eden Aşur, "İsrail'e ait insansız hava aracı, göstericilerin üzerine 20'den fazla göz yaşartıcı gaz bombası attı. Kapsüllerden biri başıma isabet etti. Etrafımda ölenler ve yaralananlar oldu. Bunlar gördüğüm son sahnelerdi. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Bir süre sonra hastanede olduğumu söylediler. Gözlerimden bandajların çözülmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Annemin güven veren yüzünü görmeyi çok özledim." dedi.

Çocuk doktoru veya cerrah olmak istediğini söyleyen Aşur, "Yaralılara müdahale edebilecek cesaretim var. Doktor olduktan sonra insanların hayatını kurtarmak ve tedavi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." ifadesini kullandı.

İslam dünyasına yardım çağrısı

Ebu Urmane, "Salih, sağ kulağının üzerinden giren kurşunun sol gözünden çıkması sonucu gözlerini tamamen kaybetti. Çarşamba günü ameliyata alındı, kurşunun girdiği sol gözü çıkarıldı. Yüzde 30 iyileşme umudu olan sağ gözü de ameliyat sırasında alınmış." diye konuştu.

Filistinli gencin anne ve babasının çok üzgün olduklarını, yurt dışında tedavi imkanı aradıklarını ancak İsrail ablukası nedeniyle bir çok engele takıldıklarını anlatan Ebu Urmane, Aşur'un Gazze dışında tedavisinin tamamlanması için İslam dünyasına ve Arap ülkelerine yardım çağrısında bulundu.   

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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