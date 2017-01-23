Görevi devretmemek için OHAL ilan etmişti: Bir milyar yıl yönetmek istediği ülkesini terk etti

Gambiyanın mağlup lideri Yahya Jammeh, Gine Devlet Başkanı eşliğinde uçakla ülkesinden ayrıldı.

Gambiya’da yapılan devlet başkanlığı seçimini kaybeden ancak uzun süre başkanlığı devretmeyi reddeden Yahya Jammeh, yenilgiyi kabul ettiğini bildiren televizyon konuşmasından sonra ülkeyi terk etti.

Yahya Jammeh’in Gine’de bir evinin olduğu ve bu nedenle de Gine'ye iltica ettiği değerlendirmesinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Gambiya’da 1 Aralık’ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Adama Barrow, Jammeh’nin Gine’ye siyasi sürgün olarak gidebileceğini açıklamıştı.

Jammeh, devlet başkanlığı seçiminin ardından önce yenilgiyi kabul etmiş, daha sonra iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi, Barrow’a 19 Ocak’ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak’ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. 19 Ocak’ta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ordu birliklerinin Gambiya’ya girdiği açıklanmış, aynı gün Gambiya’nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle Barrow devlet başkanlığı yemini etmişti. Jammeh, dün istifa etmeye razı olmuştu.

Gambiya’da iktidarı 1994’te darbe ile ele geçiren Jammeh, “Allah izin verirse ülkeyi bir milyar yıl yönetmek istiyorum” demişti.

DHA - Sputnik Türkiye