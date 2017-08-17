Gözaltı süresi uzatıldı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zeberka, "Rishon Lezion kentindeki Magistrates Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan müvekkilinin gözaltı süresinin 21 Ağustos'a kadar uzatıldığını" söyledi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin önceki gün sabaha karşı Ummul Fehim'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı. İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı. Şeyh Salah, hareketinin yasaklanmasına karşı çıkarak birçok kez 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olmayı sürdürdüğünü kaydetmişti. Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı. AA

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