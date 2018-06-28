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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Gözaltı süresinin uzatılması onaylandı

28 Haziran 2018, Perşembe 17:24
İsrail'in Ofer Askeri Mahkemesi, 11 Haziran'da gözaltına alınan Özkan'ın gözaltı süresinin pazar gününe kadar uzatılması kararını onayladı.

İsrail askeri mahkemesi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini 1 Temmuz’a kadar uzattı.

 

Özkan'ın avukatı Ömer el-Hamayse yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ofer Askeri Mahkemesi’nin yaptıkları itirazı reddettiğini belirterek, 25 Mayıs’ta Salim Askeri Mahkemesinin verdiği gözaltı süresinin uzatılması kararını onayladığını söyledi.

Hamayse, salı günü Ofer Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müvekkili Özkan’ın kendisini sorgulayan İsrailli yetkililerin Türkiye ile dalga geçtiğini mahkeme heyetine naklettiğini ve kendi ülkesiyle alay eden sorgu memurlarını şikayet ettiğini aktardı.

Duruşma öncesi mahkemede Türkiye vatandaşı Özkan ile görüşme fırsatı da bulduğunu ifade eden Hamayse, Özkan’ın moralinin iyi olduğunu ve gözaltı süresi boyunca fiziksel herhangi bir baskı ve eziyete maruz kalmadığını kaydetti.

Hamayse, Özkan’ın duruşmada İsrail polisi tarafından, “İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi” şeklinde kendisine yöneltilen suçlamaları da reddettiğini belirtti.

Özkan’ın gözaltı süresi, 25 Mayıs’ta çıkarıldığı Salim Askeri Mahkemesi tarafından 1 hafta uzatılmış ancak avukatı itiraz ederek kararı bir üst mahkeme olan Ofer Askeri Mahkemesi’ne taşımıştı.

Hamayse, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerin de duruşmada hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Ben Gurion havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

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Ebru İsrail’de 15 gündür tutsak

AA

Etiketler: filistin, kudüs, ebru özkan, gözaltı, israil zulmü
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