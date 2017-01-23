Gözler kritik toplantıya çevrildi: Suriye görüşmeleri Astana'da başlıyor

Suriye iç savaşını durdurmak amacıyla askeri muhalefet temsilcileri, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetlerinin katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir toplantı gerçekleşecek.

Suriye konulu Astana toplantısına katılmak üzere askeri muhalefet temsilcileri ile danışmanlarından oluşan teknik heyet başkente ulaştı. Muhalifler öğleden sonra bir iç değerlendirme toplantısı yaparak başlayacak uluslararası toplantı için hazırlıklarını gözden geçirdi. Muhalefet heyetini, toplantı devam ettiği sırada Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ardından İngiliz, Fransız, Alman ve Danimarkalı diplomatların ortak heyeti muhaliflerle bir araya geldi. AA

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