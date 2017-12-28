Gözyaşlarına hakim olamadılar: Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze namazı...

Kıbrıs'ta, Rumlar tarafından 1974 yılında katledilen kayıp 4 şehit için cenaze namazı kılındı.

Rumlar tarafından katledilen kayıp şehitler Derviş Sadık, Havva Safık Özkuyucu, Fatma Mehmet Tavukcu ve Halil Hüseyin Karabardak'a ait naaşlar, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailelerinden alınan DNA örnekleri vesilesiyle belirlendi.

Şehitlerin naaşı, Muratağa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında bazı şehit yakınları duygulu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Törende konuşan Muratağa, Sandallar ve Atlılar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Kıbrıs Barış Harekatı’nın başlatıldığı 20 Temmuz 1974 sabahında Rum ordusunun söz konusu üç köyün erkeklerini toplayıp esir kamplarına götürdüğünü, köyün savunmasız, kadın ve çocukların da her tür tacize maruz kaldığını anlattı.

Rum ve Yunanların 14 Ağustos sabahı çocuk ve kadınları hunharca katlederek toplu olarak gömdüğünü dile getiren Aşır, Rum ve Yunan askerlerinin katliam yaparak savaş suçu işlediğini ifade etti.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 ve 1974 yılları arasında kayıp olarak listelenen şahısların naaşlarının gömülü yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2001 kayıptan yaklaşık 700'ünün naaşı bulundu.