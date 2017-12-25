Guatemala büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacak

Guatemala Cumhurbaşkanı Morales, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, dün İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Guatemala’nın Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldıklarını bildirdi.

Guatemala Cumhurbaşkanı Jimmy Morales, ülkesinin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması talimatı verdiğini açıkladı. Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Morales, dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra Guatemala’nın Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı aldıklarını ifade etti. Taşıma işleminin ne zaman başlayacağına dair detay belirtmeyen Morales, bu konuda çalışma talimatı verdiğini kaydetti. Ekonomik olarak büyük ölçüde ABD yardımlarına bağımlı Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın bu kararı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen ve ABD’nin tehditlerine rağmen ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması ve ABD Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararını geçersiz sayan kararın ardından geldi. Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın kararını geçersiz sayan karara 128 ülke evet oyu verirken Guatemala, ABD ile İsrail’in yanında durarak hayır oyu kullanmıştı. Karara 9 ülke hayır oyu vermiş, 35 ülke de çekimser kalmıştı. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley Genel Kurul toplantısı öncesinde diğer ülke temsilcilerine birer mektup göndererek, toplantıda tasarıya evet oyu veren ülkelerin isimlerini alacaklarını ifade etmişti. Haley, Genel Kurul sırasında ise ABD’nin Kudüs kararından vazgeçmeyeceğini ancak ABD’ye karşı oy kullanacak ülkeleri unutmayacağını ifade etmiş, karara destek veren ülkeleri ABD yardımları ile tehdit etmişti. AA

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