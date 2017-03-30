Gündemdeki iddialar Putin'e soruldu: ''Gerçekten bu saçmalık''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilerin Rusya’nın ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına karışıp karışmadığı sorusu üzerine, yanıtı dudaklarından okumalarını istedi ve “No” ifadesini kullandı.

Putin, Arktika Forumu'nda yaptığı açıklamada, Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak’ın casusluk amaçlı “gizli görüşmelerine” ilişkin çıkan haberleri saçmalık olarak adlandırdı ve “Kendisinin her görüşmesi gizli bir eylem olarak adlandırılıyor. Gerçekten bu saçmalık, değil mi? Beyaz Saray’ın siyasi topluluğu, iş adamları ve devlet adamlarıyla görüşmek, tüm dünyada kabul gören diplomatik bir harekettir ” dedi.

"ABD, ortaklık kurmak istediğimiz büyük bir güç"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ABD’nin büyük güç olduğunu düşündüğünü ve ortaklık ilişkisi kurmak istediğini, başka söylentilerin ise uydurma olduğunu belirtti.

Putin, şu şekilde konuştu: “ABD’nin ortaklık ilişkisi kurmak istediğimiz büyük bir güç olduğunu düşünüyoruz. Başka söylentiler, Rusya’ya yönelik provokasyon, uydurma ve yalandır. Bütün bunlar ABD’nin iç politikasında kendi tutumunu güçlendirmek için kullanılıyor. Rusya’ya yönelik saldırgan söylentiler, ABD’nin iç siyasi güçleri tarafından kendi çıkarına, popülerliğini arttırmak için kullanılmaktadır."

"Umarım en kısa zamanda Rusya-ABD ilişkileri normalleşecek"

Kamuoyu araştırmalarına göre ABD’de çok sayıda 'Rusya dostunun' olduğunu gösterdiğini dile getiren Putin, “Er ya da geç, umarım ki en kısa zamanda, Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler normalleşecek“ dedi.

Putin, Rusya ve ABD’nin diplomatik ilişkilerinin bozulmasına yönelik çabaların, Amerikan halkının büyük çoğunluğunun çıkarına olmadığını da vurguladı.