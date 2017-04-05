Güne düşüşle başlayan Dolar/TL'de son durum?

Dolar/TL, dün küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak 3,6890 seviyesine kadar yükselmesinin ardından günü önceki kapanışına göre yüzde 0,95 artışla 3,6787'den tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,20 değer kaybıyla 3,6710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 3,9250'den, sterlin/TL ise dünkü kapanış seviyesine yakın 4,5700'dan işlem görüyor. ABD'de dün açıklanan makroekonomik veriler arasında öne çıkan fabrika siparişlerinin, beklentiler doğrultusunda gelmesinin ardından dolar endeksi 100-101 bandındaki dalgalı seyrini devam ettirdi. Şu dakikalarda dolar endeksi yüzde 0,10 düşüşle 100,46 seviyesinden işlem görüyor. Dolar yeniden tırmanışa geçti! ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Perşembe günü gerçekeleşecek buluşmaları öncesi Kuzey Kore'nin füze fırlatmasının etkisiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, içeride beklentileri aşan enflasyon verisine bağlı olarak lira karşısında yükselişini sürdürdü. Enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkmasıyla 3.66 liraya dayanan dolar 3.69 lirayı da geçerek, 3.6930 - 3.6940 lira aralığında hareket etmeye başladı. Enflasyon verisi sonrası 3.89 liraya test eden euro ise öğle saatlerinde 3.94 liranın da üzerine çıktı. AA

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