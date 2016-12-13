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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Güney Afrika'da 36 dakikada bir araba çalındı

13 Aralık 2016, Salı 23:13
​Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 2016 yılı içerisinde her 36 dakikada bir arabanın çalındığı tespit edildi.

Güney Afrika Ulusal Araba Kaçırmaları Engelleme Akademisinin açıkladığı raporda, ülkede son bir yılda 14 bin 600’ün üzerinde araba hırsızlığı vakası gerçekleştiği belirtildi.

Günde ortalama 40 aracın çalındığı ülkede, bu sayı 2015'e göre yüzde 14,3 oranında arttı.

Hırsızların kaçıracakları araçları önceden belirlediklerine dikkat çekilen raporda, arabaların komşu Afrika ülkelerine götürüldüğü veya uyuşturucu karşılığında takas edildiği aktarıldı.

Raporda, ülkede araba hırsızlığı vakalarının yarıdan fazlasının Gauteng eyaletinde gerçekleştiği, Gauteng'i Kwazulu, Natal, Western Cape eyaletlerinin izlediği kaydedildi.

Araba hırsızlığı oranının bu denli yüksek olmasının nedeni olarak ülkede ateşli silahlara erişmenin kolaylığı ve işsizlik oranlarının fazlalılığı gösterilen raporda, ülkede araba hırsızlıklarının en çok yılbaşı öncesinde dönemde gerçekleştiğinin altı çizildi.

İş çıkış saatlerinde araba hırsızlığının yoğunlaştığı vurgulanan raporda, hırsızların trafik sebebi ile duran arabaları silah kullanarak gasbettiği ve hırsızların en çok bu yöntemi tercih ettiği belirtildi.

AA

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