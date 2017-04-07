Güney Afrika’da büyük yolsuzluk protestosu

Güney Afrika'da Başkan Jacop Zuma ve Zuma’nın başında olduğu hükümetin yolsuzluklarını protesyto etmek için bir yürüyüş düzenledi.

Başkan Zuma yıllar boyunca pek çok kereler sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından protesto edilmiş olsa da, Zuma’nın geçtiğimiz hafta Güney Afrika parlamentosunda gerçekleştirdiği görev değişiklikleri sebebiyle son protesto vatandaşlardan da büyük destek aldı.

Devletin özel kurumlar tarafından yönlendirilmesi ve yolsuzluğa karşı bir şövalye olarak görülen, planlanmış bir nükleer santral projesini engelleyerek ülkesini 1 trilyon rand’lık bir yolsuzluktan kurtaran Ekonomi Bakanı Pravin Gordhan’ın görevinden alınması ve bunun üzerine parlamentodan istifa etmesiyle sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra halkın da protestolara katılmasında büyük rol oynadı.

İşçi sendikası Fedusa’nın Genel Sekreteri Dennis George, protesto gösterisine verilen desteğin, Güney Afrikalı Yöneticiler’in (BLSA), Fedusa’ya protestolara katılan işçilerin bir uyarı ya da ceza almayacağını söylemesiyle ciddi bir artış gösterdiğini söyledi.

S&P'den sonra Fitch de not düşürdü

Kredi derecelendirme şirketi Moody'den sonra, bir diğer derecelendirme şirketi Fitch de, Güney Afrika'nın kredi notunu yatırım yapılabilir düzeyin altına düşürdü. Güney Afrika'nın kredi notu hafta başında maliye bakanının aniden görevden alınması ve kabine değişikliğinin ardından S&P tarafından yatırım yapılabilir düzeyin altına indirildi. Moody's de, ülkeninh notunu "düşürmek üzere" izlemeye aldı.