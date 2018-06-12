Güney Afrikalılardan örnek bir davranış...

Güney Afrika’da Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin mezarının bulunduğu arazinin satışı, toplumdan gelen tepki nedeniyle satışı organize eden firma tarafından iptal edildi.

Güney Afrika’nın turizm kenti Cape Town’un en görkemli yerlerinden birinde bulunan arazi, toprak sahipleri tarafından yaklaşık 7 milyon liraya açık arttırma ile satışa çıkarıldı.

Güney Afrikalı Müslümanların ve toprak sahibi bazı aile üyelerinin arazinin satışına büyük tepki göstermesi sonucu satışı organize eden firma açık arttırmayı iptal etti.

Satışı organize eden Cleramart Açık Arttırma Firması tarafından yapılan açıklamada, “Şirketimiz, Güney Afrika’nın en eski Müslüman mezarlığının içinde bulunduğu arazinin satışının yapılacağı açık arttırmayı toplumdaki hassasiyetten dolayı iptal etmiştir.” ifadesine yer verildi.

Açıklamayı yapan şirket direktörü Andrew Koch, arazinin tarihi önemi ve toprak sahibi olan aile içindeki anlaşmazlıktan habersiz olduklarını ifade ederek “Şirketimizin, Güney Afrika tarihi açısından önemli kişilerin bulunduğu bir mezarlığın satışını gerçekleştirmesi mümkün değildir.” dedi.

Ebubekir Efendinin torunundan Türkiye'ye çağrı

Ebubekir Efendinin Cape Town’da yaşayan torunu Zobri Efendi, böyle bir satışın yapılmasının ülke tarihine saygısızlık olmasının yanı sıra toplumda da asla kabul görmeyeceğini söyledi.

Mezarlık içerisinde dedesi Ebubekir Efendinin yanı sıra Tuan Guru gibi ülkede İslam'ın yayılmasına öncülük eden tarihi bir kişiliğin de mezarının olduğunu anlatan Zobri Efendi, “Böyle bir satışın yapılmaya çalışılması toplumda büyük bir öfkeye neden oldu. Tarihi kişilerin yer aldığı bir alan mal gibi satılamaz üstelik bu alan tarihi sit alanı. Buraya hep beraber sahip çıkmalıyız.” dedi.

Daha önceden de bu tür satış girişimlerin olduğuna değinen Efendi, “Daha önceki satış girişimleri de bu seferki gibi engellendi fakat bu engellemeler kesin çözüm değil. Türkiye bu konunun çözümü için girişimlerde bulunmalı. Çünkü burada Güney Afrika’nın olduğu kadar Türkiye’nin tarihi de bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Ebubekir Efendi

Güney Afrika’ya Osmanlı Devleti tarafından 1862'oe ülkedeki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi, Cape Town’da ömrünün sonuna kadar Osmanlı Devleti'ni temsilen görev yaptı.

Arkasında pek çok cami ve okul bırakarak 29 Ağustos 1880'de 20 yıla yakın görev yaptığı Cape Town’da vefat eden Ebubekir Efendi, Tana Baru mezarlığına defnedildi.