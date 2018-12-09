Güney Amerika ülkesi Şili de BM'nin Göçmen Paktı'nı imzalamayacak

Güney Amerika ülkesi Şili, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt"ını imzalamayacağını açıkladı.

Şili’de Müslümanların en büyük ibadethanesi: As-Salam Camii

El Mercurio gazetesinin haberine göre, muhafazakar Sebastian Pinera liderliğindeki Şili hükümeti, BM'nin uluslararası ölçekte ilk göçmen anlaşması olan "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt"ı imzalamama kararı aldı.

Şili hükümeti, anlaşmayı, 23 maddesinden 5'i hakkında ülkesinin "derin farklılıklar"ı bulunduğu gerekçesiyle imzalamayı reddediyor. Şili'nin itiraz ettiği noktalar, "Düzenli göç güzergahlarının uygunluğu ve esnekliğinin artırılması, göçü tetikleyen zayıf noktaların azaltılması, göçmenlere temel hizmetler sağlama, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırma ve göç anlayışını değiştirmek için uygulamalı halk söylemini teşvik etme, güvenli şartlarda geri dönüşü ve geri kabulü kolaylaştırma" şeklinde sıralanıyor.

Şili hükümeti, BM'nin anlaşmada düzenli ve düzensiz göç arasındaki farka önem verilmediğini belirtirken göçün insan hakkı olmadığını savunuyor.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Rodrigo Ubilla, konuya ilişkin, "Bizim durumumuz çok açık. Biz göçün insan hakkı olmadığını söylüyoruz. Hak olan şey, ülkelerin yabancı vatandaşlar için giriş yükümlülüklerini belirlemesidir. Göç insan hakkı olsaydı, o zaman sınırları olmayan bir dünyada yaşardık." dedi.

Şimdiye kadar anlaşmayı, ABD, Avusturya, Macaristan, Polonya, Estonya, Bulgaristan, Çekya, İsrail, Avustralya ve Dominik Cumhuriyeti imzalamayacağını açıklamıştı.

BM'nin küresel ölçekte ilk göç anlaşması olarak kabul edilen "Güvenli, Düzenli ve Kurallı Göç için Küresel Pakt", Fas'ın Marakeş kentinde yarın düzenlenecek konferansta kabul edilecek.