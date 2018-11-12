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12 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Güney Çin Denizi'nde beladan uzak duralım

12 Kasım 2018, Pazartesi 16:28
Filipinler Devlet Başkanı Duterte, "Güney Çin Denizi'nde patlak verecek bir savaşa hazır olmadığımızı fark ettim. Bu savaşı yönetemez ve kontrol edemeyiz. Onun için beladan uzak duralım." dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Filipinler'in olası bir Güney Çin Denizi savaşına hazır olmadığını söyledi.

"Mania Bulletin" gazetesinin haberine göre Duterte, Palawan Adası'ndaki Puerto Princesa City'de düzenlenen bir festivalde yaptığı konuşmada Güney Çin Denizi sorununa değindi.

Güney Çin Denizi'nde savaşı çıkması durumunda bölgede ilk etkilenecek yerin Palawan Adası olacağını söyleyen Duterte, "Palawan Adası çok kritik bir bölge. Bir savaşın çıkması durumunda çatışmalardaki tüm yanlış atışlar buraya isabet eder." dedi.

Duterte, Çin, ABD ve Avustralya'nın yanı sıra Güney Çin Denizi bölgesi ile ilgilenen tüm ülkelere seslenerek, "Güney Çin Denizi'nde patlak verecek bir savaşa hazır olmadığımızı fark ettim. Bu savaşı yönetemez ve kontrol edemeyiz. Onun için beladan uzak duralım." ifadelerini kullandı.

Güney Çin Denizi sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışması yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor. 

AA

Etiketler: Çin, Filipinler, deniz, savaş, egemenlik
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