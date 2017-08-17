Güney Kore’den sevindiren açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere ilişkin, “Kore Yarımadası’nda bir daha asla savaş olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, devlet başkanlığı görevindeki 100. günü dolayısıyla yaptığı basın toplantısında, Kuzey Kore ile ABD arasındaki kriz ile Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Kore Savaşı’nın ardından ülkeyi yeniden inşa etmek için halkın hep birlikte çaba sarf ettiğini ve sahip oldukları her şeyi başka bir savaşa daha kurban veremeyeceklerini vurgulayan Moon, “Kore Yarımadası’nda bir daha asla savaş olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.” diye konuştu. Moon, ABD’nin ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore’ye karşı herhangi bir seçeneği, önceden Güney Kore ile görüşme konusunda mutabık kaldığına işaret etti.

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