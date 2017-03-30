Güney Kore eski Devlet Başkanı Park tutuklandı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, görevinden azledilmesine neden olan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak tutuklandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, rüşvet, görevi kötüye kullanma, baskı ve hükümet sırlarının sızdırılmasıyla suçlanan Güney Kore eski Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkında tutuklama emri çıkardı. Tutuklama emri, mahkemede dün yapılan ve yaklaşık 9 saat süren duruşmanın sonunda verildi. Duruşmaya iki avukatıyla katılan eski Devlet Başkanı Park, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti. AA

Okunma Sayısı: 476

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.