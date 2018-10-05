"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Güney Kore eski devlet başkanına 15 yıl hapis

05 Ekim 2018, Cuma 11:18
Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla mart ayında tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'a 15 yıl hapis cezası verdi.

Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak gibi suçlamalarla eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ı 15 yıl hapse mahkum etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ayrıca 13 milyar won (yaklaşık 11,5 milyon dolar) cezaya çarptırıldı. Mahkeme, nisan ayında, savcılığın Lee'nin mal varlıklarının dondurulması talebini onaylamıştı.

Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi ofis dışına yasa dışı çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlâl etmekle suçlanıyordu.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu.

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyordu.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee'nin, 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti.

AA

Etiketler: Güney Kore, devlet, başkan, hapis, rüşvet
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gece vakti adam yollamak, mafyaların raconunda bile yoktur"

    Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu

    Akşener'in evinin önündeki izinsiz gösteriye Valilikten soruşturma

    Şeker fabrikalarının arsaları da satılıyor

    Batman şehitlerinden 4'ü memleketlerine uğurlandı

    Güney Kore eski devlet başkanına 15 yıl hapis

    OHAL komisyonu 36 bin başvuruyu sonuçlandırdı

    Doğu Karadeniz'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

    Erdoğan'dan AB üyeliği için referandum sinyali

    Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüş izni verildi

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun

    Trans yağlar ölüm sebebi

    Maaşı artan var mı?

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’

    Çözüm af değil, rehabilite

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz

    Yine yüreğimiz yandı

    Silahsızlanma çağrısı

    Fenerbahçe, Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı

    Batmanlılar teröre karşı yürüyecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Avcı: Meclis olanlardan habersiz
    Genel

    Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
    Genel

    ‘Kantarın topuzuna mukayyet olun’
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enflasyon canavarı
    Genel

    Partilere çağrı: Sözünüzü tutun
    Süleyman KÖSMENE

    Cezaevini medreseye çeviren setten aldınız mı?
    Genel

    Çözüm af değil, rehabilite
    Ali FERŞADOĞLU

    Mezheplerin Kur’ân’daki yeri nedir?
    Genel

    Trans yağlar ölüm sebebi
    Genel

    Maaşı artan var mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.