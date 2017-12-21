Güney Kore Müslümanları

Aljazeera

İslam ve Kore yarımadasının etkileşimi 9. yüzyıl da İpek Yolu ile başlayan ve günümüze kadar devam eden tarihî bir bağla başlamıştır. Bir zamanlar deniz ticareti ile kurulan bağlar şimdi Kore kültürü ile yeni dinleri arasında bir denge kurmaya çalışan yeni nesil Müslüman Korelilerin elinde.

Kore’deki İslam köklerini takip ettiğimizde 1950-53 yılları arasındaki Kore savaşında görev alan Türk birliklerinin İslam’ı Kore’de yeniden tanıtma anlamında büyük rol oynadığını görüyoruz. Farklı kuşaklardan Koreli Müslümanlarla konuştuk; Konfüçyüsçü ağırlıklı nüfusa sahip, sınıf ve yaş hiyerarşisi olan, İslam’a güveni az ve ağır alkol kültürü olan Kore toplumunda zaman zaman problem yaşadıklarını belirttiler.

Güney Kore’nin Müslüman nüfusu toplam nüfusun % 0,2 sini oluşturuyor ve bu oran yaklaşık 100.000 kişiye tekabül ediyor. Son yıllarda Helal ürün sertifikası ve Müslümanlara uygun tatil mekanlarında arttırıma giden Güney Kore’de Müslüman turist oranı bu sene % 33 oranında artış gösterdi.

1984’te İslam’la tanışan İmam A. Rahman Lee Ju-Hwa için arkadaşlarına artık barbekü ve içmek için gelemeyeceğini söylemek başlangıçta zordu. “Başlarda, arkadaşlarım benim dinimi anlamadı ve zorla içki içmemi istedi” dedi. “Biraz zaman aldı, ancak bugün beni anlıyorlar.”

http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2017/11/muslims-south-korea-171114104611451.html

Müslüman liderler, anti-semitik olayların ardından İsveç sinagoguna ziyarette bulunarak destekte bulundu

Independent

Göteborg’da, bir grup genç, bir sinagogun dışına toplandı ve yaktıkları nesneleri binaya atarak bir sinagoga saldırdı.

Pazar günü Müslüman temsilciler Malmö’nün sinagogunu ziyaret etti. İslami bir çalışma grubu olan İbn Rüşd toplumunun başında bulunan Alaeddin al-Qut, İsveç gazetesi SVT NyheterSkane’e şunları söyledi:”Malmö’de Yahudilerle sempati ve dayanışma göstermek ve toplumdaki ırkçılık ve anti-Semitizmi kınamak istiyoruz” dedi.

Freddy Gellberg, Malmö Yahudi toplumu sözcüsü: “Bu atılan adım çok önemli bir girişim. Farklı görüşlerimiz olabilir, ancak normal bir konuşma yapabilmemiz ve birbirimizle konuşabilmemiz önemlidir. “

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/sweden-synagogue-muslim-leaders-visit-anti-semitic-events-gothenburg-malmo-support-jewish-islam-a8103031.html

Derleyen: Ahmet Şamil