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Gurbetçilere 'bağış' çağrısı

07 Eylül 2018, Cuma 18:43
Pakistan Başbakanı Han, yurt dışında yaşayan Pakistanlılara, baraj projeleri için başlatılan kampanyaya en az bin dolar bağış yapma çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, çağrısını televizyonlardan yayınlanan ulusa sesleniş programında yaptı.

Ülkenin karşı karşıya olduğu problemlerden en önemlisinin su kıtlığı ve temiz suya ulaşmak olduğunu söyleyen Han, gerekli adımlar atılmazsa 2025'te ülkenin kıtlık ve kuraklık yaşayacağını belirtti.

Anayasa Mahkemesi Başsavcısı Mian Sakıb Nisar'a bağış kampanyası başlatmasından dolayı teşekkür eden Han, "Bu kampanyayı başlatmak Nisar'ın işi değil, sivil liderlerin ve siyasetçilerin işiydi ama onlar bu sorunu görmelerine rağmen hiçbir adım atmadı." dedi

Annesinin adını taşıyan ve ülkenin ilk kanser araştırma merkezi ve hastanesi olan Şefkat Hanım Kanser Hastanesi örneğini hatırlatan Han, "Yurt dışında yaşayan Pakistanlılardan, Şefkat Hanım Hastanesi'ne yaptıkları gibi baraj projelerimize de katkı istiyorum. Eğer her bir Pakistanlı bin dolar bağış yaparsa baraj yapımı için yeterli parayı elde etmiş olacağız." diye konuştu.

Han, dövizle yapılacak bağışların ülkenin ekonomisine de yardım edeceğini belirterek, "Bağışınızın nereye gittiğini denetleyebileceksiniz. Paranızı, sizin isteğiniz dışında kullanıma karşı ben koruyacağım." ifadelerini kullandı.

Bin dolarlık bağış için özellikle Avrupa ve ABD'de yaşayan Pakistanlılara seslenen Han, "Her Pakistanlı bin dolar bulamayabilir, özellikle de Ortadoğu'da yaşayanlar. Onlar ne kadar bağış yapmak isterse o kadar yapabilir ancak Avrupa ve ABD'de yaşayanların en az bin dolar bağış yapmalarını istiyorum." dedi.

Han, benzeri bir kampanyanın Mısır'da da yapıldığını hatırlatarak, "Mısır hiçbir borç almadan, kendi imkanlarıyla baraj yaptı. Bizim de borç almamız söz konusu değil. Borç ödemede yaşadığımız zorluklardan dolayı bize kimse borç vermeyecektir. Bu barajı kendi imkanlarımızla yapmak zorundayız." diye konuştu.

AA

Etiketler: pakistan, imran han
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