Guterres: Ateşkes kararı derhal uygulansın

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin kararı doğrultusunda Suriye'de insani ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres BMGK'nın Suriye'nin genelinde en az 30 gün insani ateşkes talep eden kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Guterres, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için BMGK'nın insani ateşkes kararının ''derhal uygulanması'' çağrısında bulundu.

Tüm taraflara uluslararası hukuka uymaları ve sivil ve sivil altyapıları korumaları çağrısı da yapan Guterres, terörle mücadele ederken bu yükümlülüklerin de görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.

BM Güvenlik Konseyinde oy birliğiyle kabul edilen karar ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''durumu ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Kararda ayrıca özellikle rejimin kuşatması altında olan insani durumun ''alarm verdiği'' Doğu Guta da dahil Yarmuk, Fua ve Kefraya'daki kuşatmaların kaldırılması talebinde bulunulmuştu.

Karara göre, Suriye'de DEAŞ, el-Kaide, Nusra Cephesi ve BMGK tarafından belirlenen diğer terörist gruplar ile bunlarla bağlantılı birey ve gruplara yönelik askeri operasyonlara devam edilecek.

Suriye'de bütün taraflarlardan ''gecikmeden'' bütün askeri faaliyetlerini durdurması isteniyor ancak ateşkesin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz bilinmiyor.